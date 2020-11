Stiri pe aceeasi tema

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de Mircea Lucescu (75 de ani), primește vizita rivalei Șahtior Donețk, intr-un meci contand pentru etapa a 9-a a campionatului Ucrainei. Partida a inceput la ora 17:00 și poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Dinamo Kiev este lider in Ucraina. ...

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a învins, sâmbata seara, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Dnepr, într-un meci din etapa a opta a campionatului Ucrainei.Gazdele au condus cu 1-0, prin golul marcat de Nazarenko, în minutul 23.Pentru…

- Antrenorul roman Mircea Lucescu a declarat ca Dinamo Kiev merita sa castige meciul cu Ferencvaros, terminat la egalitate (2-2), miercuri seara, la Budapesta, in Liga Campionilor la fotbal, dupa ce vicecampioana Ucrainei a condus cu 2-0. ''Am jucat foarte bine in prima repriza si am ratat cateva…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Rukh Lvov, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Ucrainei.Golurile au fost marcate de De Pena ’30 si Rodrigues ‘90+1, potrivit news.ro. Citește și: Escrocherie de top:…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 4-0, echipa FC Minai, intr-un meci din etapa a patra a campionatului Ucrainei.Gazdele au ramas in inferioritate numerica in minutul 14, cand a fost eliminat Pavlish. Un minut mai tarziu, Dinamo…

- Formatia Dinamo Kiev, antrenata de Mircea Lucescu, a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC Lvov, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Ucrainei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Tsyhankov ’48, Saparenko ’87 si Supriaha ‘90+5. Pentru Lvov a inscris…

- Sahtior Donetk s-a calificat la pas in semifinalele Europa League la fotbal, dupa ce a dispus de FC Basel cu scorul de 4-1 (2-0), marti seara, la Gelsenkirchen, in sferturile de finala ale competitiei. Campioana Ucrainei a controlat meciul de la inceput pana la sfarsit, a marcat patru goluri frumoase,…