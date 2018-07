Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a veni in sprijinul cetatenilor si a facilita plata taxelor aferente serviciilor publice oferite de catre Institutia Prefectului, modalitatile de plata existente au fost extinse, existand posibilitatea achitarii taxelor si la ghiseele CEC Bank, in numerar. Masura se aplica in cazul taxelor aferente…

- Contribuabilii persoane fizice au datorii catre stat de 14-15 miliarde de lei acumulate in ultimii cinci ani, iar Ministerul Finantelor vrea sa stimuleze achitarea lor anul acesta, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, la o conferinta de specialitate. "Am vorbit de acest…

- Vicepremierul Viorel Stefan a anuntat marti, 30 mai, ca Guvernul va adopta saptamana viitoare un act normativ prin care statul va acorda credite preferentiale, cu dobanda zero, persoanelor care vor sa investeasca in dezoltare personala, acoperind cheltuieli cu educatia, sanatatea sau cultura. Beneficiarii…

- Avocatul presedintelui american Donald Trump, Michael Cohen, a beneficiat de o plata confidentiala de 400.000 de dolari pentru a planifica discutii intre liderul de la Casa Alba si presedintele ucrainean Petro Porosenko, anul trecut, relateaza joi agentia Reuters, citand BBC. Plata a fost…

- Printr-un ordin ANAF recent, a fost modificat formularul 100 privind obligatiile de plata la bugetul de stat. Se ntroduce posibilitatea microintreprinderilor de a deduce sumele acordate ca sponsorizari si sunt noutati in ceea ce priveste completarea declaratiei. Este vorba despre noi schimbari, dupa…

- Președintele PNL Dolj, Ștefan Stoica, a vorbit intr-un interviu despre soluțiile pe care PNL le are pentru fluidizarea traficului din oraș și pentru craiovenii care iși parcheaza autoturismele pe domeniul public. Reporter: Consilierii locali PNL din Craiova au criticat intenția ...

- APIA informeaza ca, prin OMADR nr. 1040 din 10.05.2018, au fost aprobate Ghidurile Solicitantului pentru Masura 14 – „Bunastarea Animalelor”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020, pachetul a) Plati in favoarea bunastarii porcinelor si pachetul b) Plati in favoarea bunastarii…

- Pana maine, inclusiv, fermierii sunt așteptați la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) pentru a depune Cererile Unice de Plata pentru Campania anului 2018. Conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) nr. 15/17.01.2017 privind stabilirea modalitatii de…