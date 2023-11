Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul, siderimia, HIV-SIDA, deramtita atopica, hepatita b și lista este foarte lunga. Toate ar putea disparea cu ajutorul acestei tehnlogii cu un nume deloc atragator CRISPR. Este vorba despre editarea genetica facuta cu ajutorul unor platforme.

- Acest articol este o acțiune umanitara finanțata și publicata de Fundația Ringier. Toate cazurile sprijinite de aceasta pot fi gasite pe site-ul www.ajutacopiii.ro.Cancerul cerebral i-a rapit anii copilariei, iar acum cei cațiva milimetri ramași din tumora mare cat o portocala ce i-a fost descoperita…

- VIDEO Paula Narița, esteticiana din Alba Iulia care reda speranța femeilor diagnosticate cu cancer. Cum le ajuta sa infrunte boala Cancerul este o lupta inegala, in care omul duce o lupta cu propriul sau corp pentru supraviețuire și vindecare. Fiecare zi este o batalie caștigata, iar un ajutor extern…

- Milioane de oameni se imbolnavesc anual de cancer și lupta din greu pentru viața lor. Tot anual, milioane de bolnavi pierd lupta cu cancerul. Specialiștii spun insa ca exista o serie de alimente care ne pot ajuta sa prevenim apariția acestei maladii.

- Rona Hartner (50 de ani) a trait o profunda dezamagire, in aceasta perioada, cu emoții, in care continua lupta cu cancerul, aflandu-se in continuare pe tratament cu citostatice. Actrița ne-a marturisit, cu mahnire, in exclusivitate pentru Playtech Știri, ca cei doi foști soți nu au parut deloc impresionați…

- In corpul unui copil de numai 3 anișori se duc, secunda de secunda, batalii nesfarșite. Nici parinții nu iși explica puterea de care da dovada fetița lor, de mai bine de un an de zile.

- La 15 ani, Rita este persoana care ii este alaturi Ronei Hartner, dupa ce a fost diagnosticata cu cancer in stadiul patru. Adolescenta locuiește cu mama ei și tot ea a fost și la consultație, atunci cand medicii i-au spus ca are șanse reduse sa se vindece.