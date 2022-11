Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile rusesti de ocupatie sustin ca se pregatesc sa paraseasca orasul Nova Kahovka, locul unui baraj-cheie pe fluviul Nipru, la cateva zile dupa ce au cedat controlul orasului Herson fortelor ucrainene, relateaza dpa. Pavel Filipciuk, seful administratiei de ocupatie, a declarat intr-un discurs…

- Retragerea de la Herson este cea mai mare infrangere geopolitica a Rusiei de la prabușirea URSS", a declarat pe Telegram Serghei Markov, analist politic pro-Kremlin și fost consilier al lui Putin, potrivit Business Insider. Comparația facuta de fostul apropiat al lui Putin se bazeaza chiar pe o afirmație…

- Retragerea de la Herson este cea mai mare infrangere geopolitica a Rusiei de la prabușirea URSS", a declarat pe Telegram Serghei Markov, analist politic pro-Kremlin și fost consilier al lui Putin, potrivit Business Insider. Comparația facuta de fostul apropiat al lui Putin se bazeaza chiar pe o afirmație…

- Ucrainenii nu renunța sa lupte pentru a-și recupera teritoriile ocupate cu forța de Rusia, iar acest lucru este dovedit in fiecare zi. In dimineții de miercuri, Rusia a anunțat ca forțele ucrainene au incercat sa preia controlul centralei nucleare de la Zaporojie, iar luptele s-au desfașurat ore in…

- Armata rusa a declarat marti ca situatia de pe teren in Ucraina este „tensionata” pentru trupele sale in fata unei contraofensive ucrainene, in special la Herson, oras a carui populatie urmeaza sa fie evacuata in curand, dupa mai multe esecuri semnificative ale fortelor ruse in estul si sudul tarii,…

- Tarile Uniunii Europene au ajuns miercuri la un acord politic pentru a pune in aplicare al optulea pachet de sanctiuni comunitare impotriva Rusiei pentru invazia din Ucraina, de aceasta data ca raspuns la anexarea ilegala a patru teritorii ucrainene, transmite EFE. „Ambasadorii au ajuns la un acord…

- Duma de stat a Rusiei a aprobat azi in unanimitate anexarea regiunilor ucrainene. Iar Vladimir Putin face din nou parada cu armele atomice. Rusia a mobilizat un submarin nuclear in Oceanul Arctic, pentru testarea unei supertorpile. Pe front insa, soldatii Moscovei sufera infrangere dupa infrangere.…

- Razboi in Ucraina, ziua 211. Decizia Moscovei de a mobiliza noi voluntari nu a impresionat prea mult Kievul. Continua reactiile internationale care condamna discursul amenintator al lui Vladimir Putin. Șefa Comisiei Europene cere noi sancțiuni impotriva R