Mircea Geoană: Putere și Securitate Națională în Era Marii Transformări Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri, la o intalnire cu cadre didactice si studenti militari, ca Ucraina va fi “unul dintre egalii in jurul mesei NATO” si va primi “asigurari de securitate” la Summitul de la Vilnius (11-12 iulie), capitala Lituaniei, unde se va face un “upgrade de relatie politica. “Evident, decizia cu privire la nivelul urmatoarei relatii politice a NATO cu Ucraina va fi luata de liderii nostri la Vilnius. Eu nu pot sa anticipez ceea ce liderii nostri vor decide. Dar exista o conversatie si o decizie deja, sa facem upgrade de relatie politica,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

