Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca bucatile de drona descoperite pe teritoriul Romaniei fac parte din categoria accidentelor, nu a atacurilor deliberate, conform Agerpres.El a declarat joi, aflat in vizita la Chișinau, ca exista probabilitatea ca astfel de situatii sa…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, joi, in timpul unei intrevederi pe care a avut-o la Chisinau cu primul-ministru moldovean, Dorin Recean, ca locul Republicii Moldova este in Europa „alaturi de familia democratiilor occidentale”, relateaza TV8.md.„Din punct de vedere politic…

- Purtatorul de cuvant al Alianței Nord-Atlantice, Dylan White, a anunțat miercuri, 13 septembrie, ca "NATO nu are informatii care sa indice vreun atac intentionat al Rusiei impotriva teritoriului aliat" și ca organizația continua sa monitorizeze situatia si ramane solidara cu tara noastra, scrie news.ro.Reacția…

- Marea Neagra este importanta pentru NATO! Este mesajul transmis de Secretarul general adjunct al NATO dupa ce pe teritoriul tarii noastre au fost gasite resturi de drona. In exclusivitate pentru Antena 3 CNN, Mircea Geoana a dat asigurari ca Alianta monit

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, reacționeaza la incidentul din Delta Dunarii, unde o drona ruseasca s-a pabușit intr-o zona cu vegetație. Inițial, autoritațile romane au negat vehement incidentul, in ciuda declarațiile autoritaților ucrainene, insa in cele din urma s-au gasit și resturile…

- Purtatorul de cuvant al ministerului ucrainean de externe Oleg Nikolenko a afirmat luni, intr-un mesaj publicat pe Facebook, ca drone lansate de Rusia noaptea trecuta in zona portului Ismail de la Dunare au cazut și au explodat pe teritoriul Romaniei. Ministerul roman al Apararii a infirmat „in mod…

- Europarlamentarul Eugen Tomac anunța, pe Facebook, ca, in aceste zile, se afla intr-o vizita in Republica Moldova. "In aceste zile ma aflu la Chișinau, la invitația domnului deputat Lilian Carp. In cursul zilei de astazi am avut placerea de a participa, impreuna cu colegii din USR,…

- Administratia SUA de la Washington a condamnat vehement, miercuri seara, atacurile armatei ruse asupra porturilor ucrainene de pe Dunare, notand ca astfel de actiuni submineaza securitatea alimentara mondiala, potrivit antena3.ro. “Aceste atacuri sunt inacceptabile. Arata ca presedintelui Vladimir Putin…