- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, considera ca romanii din țara și cei din diaspora iși doresc un președinte mai puțin dependent de partidul sau politic, iar un candidat independent poate caștiga alegerile prezidențiale din 2024. „Cred ca pentru prima oara in 30 de ani lumea din Romania…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana ii invita intr-un mesaj video pe romani sa tina aproape, fiindca ”in curand vor discuta despre un plan sanatos si ambitios pentru Romania si pentru fiecare dintre noi”. ”Traim in Romania si in fiecare zi ne izbim de zidul ca la noi la nimeni, oricum…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, va lansa pe 24 noiembrie 2023, la Targul Gaudeamus, o carte intitulata “Batalia pentru Viitorul Romaniei”. Digi24.ro a consultat un fragment al acestei carți care se anunța ca un manifest politic pentru alegerile prezidențiale de la finalul anului 2024.…

- Peste 27% dintre romani spun ca l-ar vota pe Mircea Geoana in funcția de președinte al Romaniei. Secretarul adjunct al NATO este urmat de Marcel Ciolacu, George Simion și Elena Lasconi, potrivit uinui sondaj INSCOP.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma ca nu exista ”motive de ingrijorare” in Romania in ceea ce priveste securitatea. In discursul tinut la deschiderea anului scolar la Universitatea din Ploiesti, Geoana a vorbit despre faptul ca simte ”o frustrare” printre unii dintre romanii care…

- Actualul secretar general adjunct al NATO Mircea Geoana este prima optiune pentru alegerile prezidentiale, din postura de candidat independent, avind aproximativ un sfert din intentiile de vot, releva datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro. In prima situatie, Geoana ar fi votat de…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, afirma ca nu exista indicii privind o intentie a Federatiei Ruse de a ataca un stat membru al aliantei, dar ca este de inteles ingrijorarea cetatenilor romani care locuiesc in apropierea frontierei dunarene cu Ucraina. „Nu sint indicii ca Federatia…