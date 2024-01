Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat joi seara, la Antena 3, ca riscul de escaladare a tensiunilor in Orientul Mijlociu este mare, pe fondul conflictelor in care sunt implicați Israel, Hamas, Hezbollah, rebelii houthi, Iran:„Traim unul din cele mai complicate momente din ultimele decenii. Incercam la NATO si in capitatele occidentale sa impiedicam extinderea conflictului in Orientul MijlociuAzi, riscul de escaldare in Orientul Mijlociu e mare. Ce se intampla in Marea Rosie are efecte (pentru europeni), este o legatura intre instabilitate si costuri economice pe care le…