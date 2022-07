Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO, al carui nume este vehiculat in legatura cu o eventuala candidatura la urmatoarele alegeri prezidențiale, a evitat, sambata, sa confirme sau sa infirme aceasta ipoteza, explicand ca funcția pe care o deține in prezent nu ii permite sa se lanseze in astfel…

- Mircea Geoana, secretarul general adjunct al NATO, a declarat sambata, la Euronews Romania, ca nu poate confirma daca va candida la alegerile prezidentiale din 2024 din Romania, precizand ca va raspunde la aceasta intrebare dupa ce isi incheie functia de adjunct al secretarului general al NATO.…

- Mircea Geoana se pregatește sa-și depuna candidatura la prezidențiale. Mandatul actualului secretar general adjunct al NATO se incheie anul viitor, in luna octombrie, iar alegerile prezidențiale vor fi in 2024. Mircea Geoana a inceput sa fie din ce in ce mai prezent in spațiul public, „impins de…

- Secretarul general al NATO, Mircea Geoana, iși pregatește terenul pentru candidatura la alegerile prezidențiale care sunt programate in 2024, dar care ar putea avea loc cu un an mai devreme in cazul in care Klaus Iohannis va fi numit secretar general al NATO ca succesor al lui Jens Stoltenberg și va…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, nu este de acord cu criticile oficiale de la Kiev ca NATO nu ajuta suficient Ucraina, spunind ca rolul Alianței Nord-Atlantice ar trebui luat in considerare impreuna cu tot ceea ce ajuta partenerii. El a spus acest lucru intr-un interviu acordat Evropeiskaia…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat sambata, la Bistrita, ca noul Concept Strategic, ce urmeaza sa fie aprobat saptamana viitoare la summit ul de la Madrid, va aduce o abordare coerenta, holistica a celor cinci domenii operationale ale NATO terestru, aerian, naval, cibernetic…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a spus sambata, la Bistrița, ca in urma adoptarii noului concept strategic al NATO la summitul care urmeaza la Madrid, Alianța va avea o viziune coerenta, multidimensionala, de ultima generație pentru flancul estic și pentru Romania. Secretarul general…