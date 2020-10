Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, si-a exprimat luni increderea ca Alianta va putea lucra cu oricare dintre cele doua administratii americane rezultate in urma alegerilor de pe 3 noiembrie si ca relatia SUA cu Europa prin intermediul NATO va continua sa fie o ancora importanta de politica externa americana, anunța AGERPRES.

Intrebat care este "temperatura" la NATO in perspectiva alegerilor prezidentiale americane, mai ales in contextul tensiunilor cu Washingtonul in special din cauza insistentei Statelor Unite asupra cresterii bugetelor pentru aparare ale statelor membre…