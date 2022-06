Mircea Geoană: Avem nevoie ca tinerii să se înroleze! Mircea Geoana a anunțat ca Romania va beneficia de modernizarea armamentului din dotare. In cadrul unui discurs ținut sambata, secretarul general adjunct al NATO i-a indemnat pe tinerii romani sa se inroleze și sa aleaga o cariera militara. Geoana a subliniat ca NATO anticipeaza razboi de lunga durata in Ucraina. „Avem nevoie de o armata mai bine inzestrata, de tineri care vor sa devina militari. Cu condiții de ultima generație in academii militare din punct de vedere al NATO o sa aprobam saptamana viitoare un nou pachet de asistența specializata pentru Ucraina, pregatirea Ucrainei pentru tranziția… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

