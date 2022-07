Stiri pe aceeasi tema

- Profesor doctor Dan Deleanu, seful Sectiei de Cateterism Cardiac de la Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare ''C. C. Iliescu'' din Bucuresti, considera ca o problema la nivel national o reprezinta faptul ca anumite domenii de varf ale cardiologiei lipsesc din multe zone, un exemplu fiind…

- • In 2021, producția de porumb din Regiunea Sud Muntenia, din care face parte și Prahova, a ocupat locul doi pe țara N. Dumitrescu Conform statisticilor, Regiunea de Dezvoltare Sud Muntenia, din care face parte și județul Prahova, a avut rezultate bune, anul trecut, nu doar la producția de grau, ci…

- Cea de-a saptea editie a festivalului Rocanotherworld a adus publicului patru zile cu concerte, improvizatie si joaca, dezbateri si activitati sportive destinate copiilor si adultilor - panou de escalada, caiace, paddle board si wakeboard, precum si o colecta pentru animalele fara stapan din adaposturile…

- Oana Chelaru, presedinte executiv al Aeroportului International „George Enescu" din Bacau, este cel mai bine platit manager de aeroport din intreaga tara, conform datelor oficiale disponibile. Ea castiga, doar din remuneratia primita ca sefa de aeroport, mai mult decat omologii sai din Cluj sau Iasi,…

- Catalin Urtoi, consilier al ministrului Transporturilor, sustine ca firma care realizeaza proiectarea si studiul de fezabilitate pentru autostrada A13 Bacau-Brasov solicita rezilierea contractului, fiind depusa o cerere in acest sens la CNAIR, anunța Ziarul de Iași. „Astazi a fost o noua sedinta de…

- Sarbatoarea Teatrului romanesc iși reia periplul cultural in țara. Gala Premiilor Uniter 2022 ajunge pe 4 iulie la Bistrița și va putea fi urmarita in direct pe TVR1, TVR Internațional, TVR Moldova și Radio Romania Cultural. In anii precedenți, aceasta gala a avut lor in orașele Sibiu, Iași, Targu-Mureș,…

- Potrivit ANM, de joi, de la ora 10.00 pana vineri, la ora 6.00 este in vigore un Cod galben de ploi, la Brașov și in alte județe din țara. Pe parcursul zilei de joi (28 aprilie) in Crișana, Transilvania, Maramureș, Moldova și local in Muntenia, vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, pe alocuri…

- Administrația Naționala Meteorologie (ANM) a emis, joi, doua avertizari meteo Cod portocaliu și galben de ploi torențiale in mai mult de jumatate din teritoriu. Avertizarea meteo Cod portocaliu este valabila in intervalul 28 aprilie, ora 12:00 – 29 aprilie, ora 6:00 In județele Suceava, Botoșani, Iași,…