- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a afirmat, miercuri seara, ca spera ca situatia Programului Casa Vede Fotovoltaice sa fie clarificata cat mai repede in instanta, astfel incat sa fie reluat cat mai repede. Ministrul a precizat ca toate termenele vor fi prorogate, astfel incat nimeni sa nu piarda finantarea.…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a spus la Digi24 ca spera ca programul Casa Verde va fi deblocat in cateva zile sau cateva saptamani și ca toate termenele din acest program vor fi prelungite. In acest moment, programul este blocat in urma acțiunii in instanța a unor instalatori care contesta scoaterea…

- Laurentiu Neculaescu, președintele Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat astazi ca a inaintat recurs impotriva deciziei Curtii de Apel Oradea de a suspenda programul Casa Verde Fotovoltaice. Acesta a fost blocat in urma plangerii depuse de catre un operator economic. Programul Casa Verde…

- Suspendarea programului Casa Verde Fotovoltaice 2023 ar putea atrage dupa sine și o serie de neajunsuri pentru instalatorii validați, considera Cornel Zaiț, consultant in afaceri. Conform acestuia, problemele vor aparea pentru ca: 1. In aceasta vara montajele de sisteme fotovoltaice au fost foarte puține,…

- ”Daca Romania se poate mandri cu o crestere intr-un domeniu in ultimii 2 ani, cu siguranta ne putem referi la cresterea exponentiala a numarului de prosumatori persoane fizice majoritar, dar si persoane juridice. Doar in primele sase luni din anul 2023, numarul prosumatorilor a escaladat de la circa…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți ca Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspenda ca urmare a unei Hotarari a Curtii de Apel Oradea intr-un dosar deschis de una dintre firmele care nu a fost validata ca si instalator. ”Prin aceasta decizie s-a dispus suspendarea executarii Deciziei…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunțat marți ca Programul Casa Verde Fotovoltaice se suspenda ca urmare a unei Hotarari a Curtii de Apel Oradea intr-un dosar deschis de una dintre firmele care nu a fost validata ca si instalator. Institutia sustine ca intreaga procedura a fost respectata…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, anunța ca programul „Rabla Local” pentru casarea autovehiculelor uzate incepe luni, 31 iulie, cu un buget de 240 de milioane de lei. Cu un buget total de 240 de milioane de lei, programul „Rabla local” iși propune sa contribuie la imbunatațirea calitații aerului prin…