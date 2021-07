Mircea Draghici – fost trezorier al formațiunii social-democrate și, totodata, ex-deputat PSD – a aflat joi, chiar in prima zi a lunii iulie, decizia definitiva a instanței in dosarul in care DNA-ul l-a trimis in judecata in urma cu aproape doi ani. Acesta a fost condamnat definitiv la cinci ani de inchisoare, dupa ce Inalta […] The post Mircea Draghici, fostul trezorier al PSD-ului, a aflat DECIZIA DEFINITIVA a instanței: INCHISOARE! first appeared on Ziarul National .