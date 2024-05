Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Constanței, Radu Mazare, a fost eliberat condiționat luni, dupa ce a stat in spatele gratiilor din mai 2019, cand a fost extradat din Madagascar, unde fugise din 2017, dupa condamnarile din cazul retrocedarilor ilegale de terenuri si din celebrul dosar Polaris. Decizia este definitiva.…

- Contestația facuta de Radu Mazare va fi trimisa spre soluționare Tribunalului din București. Indiferent de decizia instituției, aceasta va fi una definitiva.Fostul primar al Constanței a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor…

- Radu Mazare a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de plaje și terenuri din Mamaia. Tribunalul Ilfov a decis contopirea pedepselor lui Radu Mazare. In loc de 14 ani, va executa doar 9 ani De asemenea, fostul primar al orașului…