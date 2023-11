Stiri pe aceeasi tema

- Studenții de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, in dialog cu tinerii privați de libertate de la Penitenciarul Aiud Studenții de la Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, in dialog cu tinerii privați de libertate de la Penitenciarul Aiud Luni, 13 noiembrie 2023, studenții și masteranzii…

- Mircea Dinescu i se va alatura lui Marcel Tolcea, in cadrul „Dialoguri literare”, programul de conferințe al Universitații de Vest din Timișoara (UVT), parte din programul de Capitala Europeana a Culturii al instituției. Dinescu va avea și o sesiune de autografe pentru ultima sa carte, „Corabia Nebunilor”.

- Sunteti invitati la un eveniment cu adevarat special, care va celebra puterea cuvintelor și magia culturii. Conferința „Dialoguri Literare in Capitala Europeana a Culturii” aduce in prim-plan doi scriitori remarcabili: Mircea Dinescu și Marcel Tolcea. Acest eveniment de excepție va avea loc pe data…

- Universitatea de Vest Timișoara ofera o noua intalnire literara de cel mai inalt nivel. Pe 15 noiembrie are loc conferința „Dialoguri Literare in Capitala Europeana a Culturii”, care va aduce in prim-plan doi scriitori remarcabili, Mircea Dinescu și Marcel Tolcea. Acest eveniment de excepție va avea…

- Aula Magna a Universitații de Vest va gazdui in 9 noiembrie, de la ora 18:00, evenimentul intitulat „Scena și culisele – ieri și azi”, al carui invitat special va fi baritonul, impresarul artistic și longevivul director al operei de stat din Viena, Ioan Holender, o personalitate a lumii muzicale clasice…

- Joi, 26 octombrie 2023, de la ora 11.00, in Aula Magna „Mihai Eminescu” a avut loc ceremonia care a marcat implinirea a 163 de ani de la fondarea Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Prof. univ. dr. Tudorel TOADER, rectorul UAIC, a deschis ceremonia: „Bine ați venit la ceremonia consacrata…

- La Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Sociologie și Psihologie a avut loc un curs altfel: „In cautarea demnitații” – susținut de cunoscutul sociolog Gelu Duminica, impreuna cu faimosul taraf condus de Marian Batanași (Mexicanu).

- Constantin Vasilica și Petru Magazin, doi profesori ai Universitații de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” (USV) din Iași, au lasat moștenire cate 30.000 de euro pentru inființarea unor burse anuale pentru cei mai buni studenți. Aceștia au murit in 2017, respectiv 2020, iar bursele de cate 1.000…