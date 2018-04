Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Dinescu recunoaste ca esalonul doi din Partidul Comunist Roman a preluat puterea in Romania, dar considera ca a fost un lucru normal, pentru ca in acel moment nimeni nu era nimeni pregatit sa vina la putere.

- Deputatul PNL Timiș Ben-Oni Ardelean aduce o serie de acuzații dure la adresa PSD. Liberalul spune ca social-democrații fac tot ce le sta in putere pentru a tergiversa cercetarile in dosarul Revoluției, acolo unde fostul lider al PSD Ion Iliescu a fost pus sub acuzare. „Cei de la PSD incearca sa il…

- Fostul presedinte Ion Iliescu a ajuns, marti dimineața, la Parchetul General, unde a fost citat pentru a i se aduce la cunostinta ca pe numele lui a fost începuta urmarirea penala în dosarul “Revolutiei” pentru savârsirea infractiunii contra umanitatii. Dupa…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, vineri, avizele pentru urmarirea penala pe numele fostului presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman si fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei.Fostul presedinte Ion Iliescu a reactionat printr o postare pe blogul sau. Acesta spune…

- Urmasii lui Ion Iliescu nu intentioneaza sa lase secretele Revolutiei din decembrie 1989 sa iasa la lumina. Dimpotriva, incearca sa le (re)ingroape cat mai adanc. Inchis de romanasii nostri, dosarul Revolutie a fost redeschis la comanda CEDO iar primul rezultat concret a fost inculparea lui Ion Iliescu…

- Administratia Prezidentiala a confirmat, luni, ca a primit cererea pentru avizul inceperii urmaririi penale fata de Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu Voican Voiculescu, in dosarul Revolutiei, in legatura cu savarsirea infractiunii contra umanitatii.

- Fostul premier, Petre Roman, s-a aratat revoltat de decizia lui Augustin Lazar, care a transmis presedintelui Klaus Iohannis cererea de efectuare a urmaririi penale, in dosarul Revolutiei, fata de el, Ion Iliescu si Gelu Voican Voiculescu. „Nu am fost inștiințat in niciun fel și aceasta cerere…

- „Revolutia fiscala“ a creat haos in sistemul bugetar si nu numai. O lege injusta care reuseste sa creeze tensiuni intre colegi care, pana de curand, lucrau impreuna fara mari probleme. Cei din sistemul judiciar, cei din invatamant, politistii si jandarmii au protestat si inca o fac, atragand atentia…