- Mircea Badea a lansat o ironie la adresa lui George Buhnici, dupa ce fostul prezentator de la PRO TV a spus ca nu vrea sa vada la plaja femei cu celulita și vergeturi. Prezentatorul de la Antena 3 s-a fotografiat alaturi de partenera lui, Carmen Bruma, la plaja. Derapajul sexist al lui George Buhnici…

- Chiar daca George Buhnici și-a cerut scuze dupa declarațiile sale care au scandalizat Internetul, ironiile continua sa apara la adresa lui, pe rețelele de socializare. Printre cei care il mustreaza prin mesajul lor se numara și Mircea Badea, care a postat o fotografie direct de pe plaja, din vacanța.

- Precum o „leoaica tanara”, Lorena Buhnici iși iși arata colții in mediul virtual, dupa ce soțul ei a fost pus la zid pentru o serie de declarații nefiltrate și destul de infantile, care au jignit un numar mare de persoane, scrie click.ro. Soția lui George Buhnici a reacționat, pe Instagram, intr-un…

- Declarațiile șocante ale lui George Buhnici privind domnișoarele cu forme rubensiene care merg la mare au luat cu asalt internetul. Dupa ce a fost criticat in numeroase randuri, atat de catre persoane publice, cat și de internauți, Lorena, soția jurnalistului, a sarit in apararea partenerului sau de…

- Soția lui George Buhnici, Lorena, a jignit o femeie la mare, pentru ca este supraponderala. Se pare ca nu numai vloggerul are probleme cu femeile grasuțe. Buhnici a spus ca este oripilat sa vada pe plaja fete cu pielea plina de vergeturi.Despre soția lui a spus ca arata ca o minora și toata lumea trebuie…

- Internetul a luat foc dupa declarațiile facute de George Buhnici la o emisiune difuzata pe Antena Stars. Fostul prezentator de la PROTV a facut furori pe internet. Parerile sale despre aspectul fizic al tinerelor care nu se ingrijesc din punct de vedere sportiv a facut valuri in mediun online. George…

- Declarațiile facute de George Buhnici intr-un reportaj realizat de Antena Stars la Festivalul Neversea au generat un imens scandal și vloggerul a reacționat luni, la cateva ore dupa publicarea mai multor articole legate de acest subiect. Buhnici a fost criticat dur nu doar in mediul online, ci și de…

- Carmen Bruma, in varsta de 45 de ani și Mircea Badea , in varsta de 48 de ani, sunt impreuna de 20 de ani și formeaza unul dintre cele mai discrete cupluri. Cei doi au un baiat impreuna, insa nu au decis sa faca inca pasul cel mare pana acum.Carmen Bruma și Mircea Badea au fost recent la plaja, in Bulgaria,…