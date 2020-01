Stiri pe aceeasi tema

- Lotul 3 din Autostrada Lugoj-Deva este deschis circulației de luni, 23 decembrie, a anunțat ministrul Transporturilor Lucian Bode. Este vorba de cei 21 de kilometri, porțiunea care unește localitațile Ilia și Holdea, contractul pentru costrucția tronsonului de autostrada, fiind reziliat la finalul lunii…

- Plenul Senatului a adoptat luni moțunea simpla inițiata de PSD impotriva ministrului Finanțelor, Florin Cițu. Este prima victorie a social democrașilor dupa pierderea guvernarii. In textul moțiunii, PSD l-a acuzat pe ministrul Cițu ca a promovat o rectificare bugetara negativa și ca a imprumutat Romania…

- Romanii din strainatate voteaza, duminica, pentru cea de a treia zi la rand in turul al doilea al alegerilor prezidențiale 2019, iar prezența la vot este masiva, mult mai mare fața de primul tur. Pana duminica, puțin dupa ora 10.00, votasera peste 408.000 de romani din diaspora. In topul prezenței sunt…

- Este ziua cruciala pentru viitorul Romaniei. Aproape 19 milioane de romani sunt aszteptati la urne pentru a-si alege presedintele. Romanii vor alege intre cei doi finalisti ai primului tur, Klaus Iohannis, actualul președinte al țarii, care este susținut de PNL si Viorica Dancila, fost premier și candidat…

- Și cetațenii romani din Olanda iși exprima zilele acestea opțiunea de vot pentru turul doi al alegerilor prezidențiale insa aceștia voteaza in urne improvizate. Mai exact, imaginile de pe rețelele de socializare arata ca romanii voteaza in tomberoane. Ambasada Romaniei in Olanda a postat, pe Facebook,…

- 2200 de agenți ai Poliței Capitalei, la care se alatura alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne verifica la sange transportul buletinelor de vot in Capitala. Transportul acestora a inceput sambata dimineața catre secțiile de votare. Fiecare șofer in parte este testat și controlat cu rigurozitate…

- Este prima zi din cele trei stabilite, in care romanii din Diaspora iși pot execita dreptul de vot la alegerile prezidențiale. In Noua Zeelanda și in Australia procesul de votare a inceput in aceasta noapte. Astfel, pentru primul tur al alegerilor, romanii din diaspora pot vota in zilele de 8, 9 și…

- Ministrul propus la Sanatate Victor Costache a declarat marti, la audierile din Parlament, ca va demisiona daca devine acuzat in dosarul de malpraxis in care este vizat. „Ințeleg durerea familiei”, a declarat Costache, care susține ca au fost indeplinite toate procedurile. Impotriva lui Victor Costache…