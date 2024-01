Prezentatorul TV Mircea Badea spune ca a primit amenințari cu moartea. Acesta spune ca mai multe persoane l-au amenințat pe rețele de socializare de pe conturi reale, ba mai mult, Badea spune ca pana și adresa era cunoscuta de cei care i-au jurat ca il vor ucide.

A facut reclamație la poliție, insa oamenii legii nu au facut nimic

„Eu am avut amenințari cu moartea, reale, de pe conturi reale, oameni care imi spuneau ca il vor omori pe fiu-miu și imi dadeau adresa exacta. Știau exact unde stau. Am fost la poliția din Romania, le-am aratat și am depus plangere. Peste un an jumatate m-au…