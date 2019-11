"Am inceput emisiunea de la masuta pe 13 septembrie 2004. Sunt 15 ani. Suficient. Emisiunea pe care o stiati nu mai exista incepand de azi. Considerati ca si eu, cel din contextul obisnuit, am crapat/am emigrat“, a scris Mircea Badea pe Facebook.

Motivele pentru care s-a produs aceasta schimbare ar fi „multiple“, moderatorul „In gura presei“ explicand ca „nu are de dat socoteala nimanui“, insa simte „scarba si zadarnicie“: „Motivele sunt multiple, articulate, dar nu am de dat socoteala nimanui. Ca idee generala, am un profund sentiment de scarba si de zadarnicie. Acum vreau doar sa rad…