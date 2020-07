Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara va avea, la finalul acestei saptamani, cea de a doua editie a unuia dintre cele mai gustate evenimente dedicate orasului, Festivalul Medieval al Castelului Huniade. Actiunea are loc in perioada 24 – 26 iulie, in parcul din spatele castelului omonim, din centru orasului, fiind organizat de…

- Muzeul Național al Banatului impreuna cu Consiliul Județean Timiș organizeaza a II-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Astfel, in perioada 24 – 26 iulie, spectatori de toate varstele sunt invitați la ineditul eveniment, care va reinvia timp de cateva zile, atmosfera Evului Mediu.…

- Muzeul Național al Banatului impreuna cu Consiliul Județean Timiș organizeaza a II-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Astfel, in perioada 24 – 26 iulie, spectatori de toate varstele sunt invitați la ineditul eveniment, care va reinvia timp de cateva zile, atmosfera Evului Mediu.…

- La Timișoara va avea loc a II-a ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade. Festivalul se va desfașura timp de trei zile, in vechiul parc al castelului din Piața Huniade (langa Castelul Huniade, sediu al Muzeului Național al Banatului, din centrul Timișoarei). Vor fi spectacole care amintesc…

- Timișoara se pregatește pentru cea de-a doua ediție a Festivalului Medieval al Castelului Huniade, care va avea loc intre 24 și 26 iulie, in parcul castelului din Piața Huniade. Festivalul a debutat anul trecut, cand a readus in fața timișorenilor fascinante povești și obiceiuri din Evul Mediu, cu spectacole…

- Astazi, Biroul Executiv al Asociației Județene de Fotbal Alba a hotarat inghețarea tuturor competițiilor la nivel județean, cu excepția Cupei Romaniei! Odata cu aceasta decizie, am devenit campioni! A fost un campionat interesant, dar totodata ciudat, din cauza pandemiei, care a lovit intreg fotbalul!…

- Costin Ștefanescu a postat pe rețelele de socializare un mesaj care dezvaluie cum a fost ignorat de prieteni Costin Marculescu, la una dintre ultimele sale aniversari. Dupa ce Mara Banica , una dintre prietenele apropiate ale lui Costin Marculescu, a povestit ca actorul avea datorii , suferea de singuratate…

- Incident șocant, petrecut sambata, 23 mai, intr-un hotel din Timișoara, situat pe strada Cozia. O femeie de 21 de ani, cetațean italian, și-ar fi izbit copilul de pamant. Tanara și-ar fi pierdut mințile dupa ce s-a certat cu concubinul, tatal bebelușului, a informat tion.ro. Bebelușul de numai doua…