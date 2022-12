Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile fac percheziții la mai mulți indivizi care s-au dat drept preoți. Descinderile au avut loc in județul Prahova, iar preoții falși caștigau sume mari de bani, dupa ce spuneau ca vor rezolva orice problema. Unul dintre ei este fratele manelistului, și cel mai probabil, va fi reținut.

- Tzanca Uraganu a facut furori in București, dupa ce și-a deschis un fast-food, unde a oferit shaorma gratuit, pentru a sarbatori momentul. Cantarețul a facut primele declarații exclusive la Antena Stars, unde a declarat emoțiile prin care a trecut cand a vazut așa de multa lume prezenta la evenimentul…

- Dani Mocanu a facut primele declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce a fost trimis in judecata. Autoritațile il cerceteaza pe manelist pentru tentativa de omor. Și asta nu este tot. Fratele interpretului de muzica de petrecere este și el anchetat, in același dosar cu fratele sau. Ce…

- De doi ani de zile, Razvan Botezatu este implicat intr-o relație amoroasa cu un barbat pe care a preferat sa nu il arate publicului larg. Acum, intr-un interviu pentru Click, fostul prezentatorul de televiziune spune ca abia așteapta sa fie cerut in casatorie. Spera ca cererea sa se intample cat mai…

- Larisa Udila a facut primele declarații dupa ce soțul ei a fost acuzat de infidelitate. In exclusivitate, pentru Antena Stars, influencerița a vorbit despre relația cu partenerul de viața, despre cum reușește sa se imparta intre carieri și familie, dar și despre hate-ul din mediul online.

- Noaptea trecuta, mașina de lux a lui Tzanca Uraganu a fost implicata intr-un accident in zona Bragadiru. In mașina se aflau fratele manelistului, Miraj Tsunami, și șoferul lui. Iata ce a declarat celebrul cantareț dupa ce i-a fost distrus bolidul marca Ferrari!

- Gabriela Cristoiu a trecut prin momente dificile, dupa ce a incercat sa intre in posesia averii pe care a moștenit-o de la iubitul milionar, care a decedat la 65 de ani. Vedeta a dezvaluit ce obstacole i-au stat in cale, dupa ce soția milionarului a intervenit, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- La evenimentul de botez al finutei sale, care a avut loc cu cateva zile in urma, Tzanca Uraganu a fost naș. Manelistul, impreuna cu frumoasa sa partenera, Marymar, au fost sufletul petrecerii. Insa, cei doi au avut parte de un moment neplacut, chiar in timpul in carte micuța botezata se afla la biserica.