- Trei persoane, intre care un adolescent de 14 ani, au fost salvate de sub daramaturi in orasul Antakya, in sudul Turciei, la peste 260 de ore dupa cutremurul care a devastat regiunea, au informat vineri autoritatile turce si mass-media, relateaza AFP. Mustafa, in varsta de 33 de ani, si Mehmet, in varsta…

- O adolescenta a fost scoasa in viata joi de sub daramaturi in Turcia dupa zece zile de la seismul devastator care a provocat moartea a peste 42.000 de persoane in Turcia si Siria vecina, in timp ce familiile celor disparuti asteapta inca vesti despre soarta lor, relateaza Reuters. Tanara de 17 ani a…

- Doua femei au fost scoase dintre daramaturi in orasul Kahramanmaras din sudul Turciei, iar o mama si doi copii au fost salvati miercuri din orasul Antakya, desi au trecut noua zile de la seismul devastator din 6 februarie, iar sansele de a mai gasi supravietuitori sunt, teoretic, foarte mici, relateaza…

- Doua femei s-au numarat printre cel puțin cei cinci supraviețuitori salvati marți (14 februarie) din daramaturile din zonele afectate de cutremur din Turcia, la 200 de ore dupa ce a avut loc, a aratat documentul ministerului apararii și municipalitații locale, la opt zile dupa cel mai grav cutremur…

- Cele patru persoane, printre care doi adolescenți, au fost salvate dintre ruine la aproape 200 de ore de la cutremurele de peste 7 grade magnitudine care au lovit Turcia la inceputul saptamanii trecute, relateaza The Guardian . Speranțele de a gasi mai mulți supraviețuitori sunt insa din ce in ce mai…

- In șapte zile au fost șapte salvari miraculoase in Turcia dupa cutremurele de luni cand bilanțul morților a trecut acum de peste 30000 de morți. O tanara fata a fost scoasa din ruinele unei cladiri prabușite din Turcia duminica (12 februarie) – la 150 de ore dupa cutremurele care au lovit Turcia și…

- Bilantul persoanelor decedate in urma cutremurului din Turcia si Siria, care duminica dimineata depasea 28.000, risca cel putin sa se dubleze, a avertizat secretarul general adjunct al ONU pentru afaceri umanitare si coordonator al ajutorului de urgenta, Martin Griffiths, informeaza duminica AFP. Martin…

- ”Sunt in drum spre Siria”, a scris joi, pe contul sau de Twitter, directorul general al Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, transmit AFP și Agerpres. „Sunt in drum spre Siria, unde OMS sprijina asistenta medicala esentiala in zonele afectate de recentul cutremur, bazandu-ne…