- In urma cu cateva zile, Cristina Șișcanu și familia sa au revenit acasa, dupa ce au petrecut vacanța in Italia. Se pare ca in aceasta perioada, vedeta s-a confruntat cu cateva probleme, dupa cum le-a povestit fanilor.

- Alexia Eram a dat de ghinion in vacanța cu Mario Fresh, dupa ce a dat de probleme de sanatate in Bali. Se pare ca destinația exotica nu i-a facut bine inca din prima zi, motiv pentru care a cerut ajutor medicilor din Romania.

- Carmen Grebenișan și Alex Militaru traiesc o frumoasa poveste de dragoste, dar, ca in orice cuplu, apar și probleme. In cadrul unui interviu acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, influencerița a vorbit despre momentele mai puțin placute din casnicie, dar și cum le-au gestionat.

- Ruby a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre problema cu care s-a confruntat timp de șapte ani, dupa ce a decis sa apeleze la medicul estetician pentru implant mamar. Cantareața a reușit sa depașeasca momentele care au marcat-o și și-a facut curaj sa vorbeasca despre intervenție pe care a suferit.

- Cristina Ștefania este la un pas de a pierde concertul de la Iași. Aceasta nu a fost lasata sa urce in avion, pe motiv ca ar fi ajuns prea tarziu. Cantareața a povestit in mediul online tot incidentul, urmand sa se imbarce in cel de-al doilea zbor din aceasta zi.

- Probleme de sanatate pentru Celine Dion. Cantareața canadiana a anunțat pe rețelele de socializare anularea a 8 concerte programate pentru vara anului 2023 in Europa. Printre acestea se numara și concertul de la București.

- In urma cu doar cateva zile, Speak și Ștefania le povesteau fanilor de pe Instagram ca abia așteapta sa plece intr-o noua vacanța. Doar ca, escapada celor doi nu a fost lipsita de peripeții. Dupa ce erau la un pas de a nu prinde zborul, Speak și Ștefania au trecut printr-o alta intamplare, care l-a…