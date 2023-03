Stiri pe aceeasi tema

- S.C. ALPHA GRAND PROJECT S.R.L., cu sediul in Sat Ilva Mica, Comuna Ilva Mica, Strada Somesului, Nr. 49, Judet Bistrita-Nasaud, Romania,deruleaza proiectul "Dezvoltarea activitatii la S.C. LUXCONSTRUCT S.R.L., prin achiziție de utilaje", cod MySMIS 131816, cofinantat prin Fondul ...

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș (PNL), a declarat sambata seara, la Antena 3, ca aproximativ 550.000 de romani care se califica pentru a primi cardul de energie cu 700 de lei nu au primit inca respectivul card pentru ca nu și-au clarificat situația locativa și autoritațile…

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti, al Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE), in cursul lunii ianuarie, Autoritatile de Management ale programelor operationale aferente perioadei 2014 – 2020 au transmis catre Autoritatea de Certificare si Plata din cadrul Ministerului Finantelor,…

- In data de 2 februarie 2023, se semneaza Contractul de finanțare pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata in județul Maramureș” intre MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura…

- Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciuca continua dezvoltarea infrastructurii de apa și apa uzata din Romania, anunța PNL Maramureș . Prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, romanii beneficiaza de o mai buna alimentare cu apa, ținta ce urmeaza sa fie atinsa la finalul…

- ”Guvernul Romaniei, prin Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, continua dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din Romania prin cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei, in scopul…

- Sam Bankman-Fried este asteptat marti sa pledeze nevinovat, marti, fata de acuzatiile penale ca a inselat investitori si a jefuit miliarde de dolari de la platforma sa de tranzactionare a criptomonedelor FTX, aflata in faliment, potrivit unei surse familiare cu chestiunea, transmite Reuters, citat…