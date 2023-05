Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul anului 2023, au fost semnate 1.862 contracte de finanțare in valoare de aproximativ 1,4 miliarde euro. „Sumele totale primite de Romania de la Comisia Europeana, reprezentand prefinanțari și rambursari, se situeaza la aproximativ 27 miliarde euro, ceea ce reprezinta peste 76% din alocarea…

- Situatia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) este stabila si Guvernul Romaniei a fost in masura sa indeplineasca cu succes pana in acest moment un numar de 72 de tinte si jaloane, ce aduc in conturile Romaniei aproximativ 10 miliarde de euro, fiind in curs de realizare alte…

- ”In cadrul procesului de avizare a unei cereri de plata, Comisia Europeana poate solicita clarificari suplimentare fata de documentatia prin care un stat membru justifica realizarea tintelor si jaloanelor, aceasta practica fiind una obisnuita in procesul de analiza. In vederea clarificarii tuturor aspectelor…

- Romania a reusit redresarea economiei si a inregistrat crestere in 2021 fata de 2020, iar Guvernul este in situatia de a propune diminuarea alocarii din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu 2,1 miliarde de euro, deci nu se pierde din suma pe care trebuie sa o primeasca pentru ca nu s-au…

- Romania a reusit redresarea economiei si a inregistrat crestere in 2021 fata de 2020, iar Guvernul este in situatia de a propune diminuarea alocarii din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) cu 2,1 miliarde de euro, deci nu se pierde din suma pe care trebuie sa o primeasca pentru ca nu s-au…

- Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene transmis, sambata, explicatii cu privire la reducerea alocarii din PNRR si precizeaza ca este un mecanism care se aplica tuturor statelor. Acesta tine de cresterea economica reala, in raport cu cea estimata pe baza careia s-a realizat alocarea bugetara.…

- ”In cadrul procesului de avizare a unei cereri de plata, Comisia Europeana poate solicita clarificari suplimentare fata de documentatia prin care un stat membru justifica realizarea tintelor si jaloanelor, aceasta practica fiind una obisnuita in procesul de analiza. In vederea clarificarii tuturor aspectelor…

- ”In cadrul procesului de avizare a unei cereri de plata, Comisia Europeana poate solicita clarificari suplimentare fata de documentatia prin care un stat membru justifica realizarea tintelor si jaloanelor, aceasta practica fiind una obisnuita in procesul de analiza. In vederea clarificarii tuturor aspectelor…