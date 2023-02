Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat, luni, la Prima News, ca sunt patru modificari principale pe care Romania va trebui sa le opereze in Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), precizand ca reforma sistemului de pensii nu era negociabila. El a precizat…

- Parlamentul European (PE) se pregateste sa adopte saptamana viitoare, in sesiune plenara la Strasbourg, planul REPowerEU, in valoare totala de 20 de miliarde de euro nerambursabile, Romania urmand sa beneficieze de o alocare de 1,39 de miliarde de euro in vederea finantarii de proiecte in domeniul energiei,…

- USR cere Guvernului sa respecte termenele din Programul National de Redresare si Rezilienta pentru a nu pune in pericol proiectele finantate, sustinand ca 22 de jaloane, dintre cele 55 pe care Romania le avea de indeplinit in 2022, sunt in intarziere. „Din totalul de 55 de jaloane si tinte pe care Romania…

- USR cere Guvernului sa respecte termenele din Programul National de Redresare si Rezilienta pentru a nu pune in pericol proiectele finantate, sustinand ca 22 de jaloane, dintre cele 55 pe care Romania le avea de indeplinit in 2022, sunt in intarziere. „Din totalul de 55 de jaloane si tinte pe care Romania…

- „Romania primeste 1,39 miliarde euro fonduri europene nerambursabile, pentru a imbunatati infrastructura in Romania, pentru a imbunatati eficienta energetica, a reduce dependenta de Rusia si a ajuta consumatorii vulnerabili. Cand vor veni acesti bani in Romania? Incepand cu luna martie a acestui an.…

- Comisia Europeana a confirmat, vineri, ca a primit din partea Romaniei a doua cerere de plata , in valoare de 3,22 miliarde de euro, in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar, transmite AGERPRES . Aceasta a doua cerere de plata este…

- Comisia Europeana a autorizat plata primei cereri din cadrul Planului Național de Redresare si Reziliența, care aduce Romaniei 2,6 miliarde euro pentru revitalizarea economiei, informeaza Ministerul Investițiilor si Proiectelor Europene. Astfel, Comisia Europeana a aprobat la finele lunii octombrie…

- Comisia Europeana considera ca, „desi au fost facuti pasi, inca exista un risc pentru bugetul UE, in contextul in care masurile de remediere care mai trebuie indeplinite sunt de natura structurala si orizontala”, potrivit sursei citate. „Desi o serie de reforme au fost intreprinse sau sunt in curs de…