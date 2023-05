Stiri pe aceeasi tema

- Imagini spectaculoase intr-un cartier de fițe din București! Doi polițiși au fost prinși in flagrant in timp ce incercau sa ia mita de la un tanar, posesor ar unui bolid de lux cu numere de Turcia. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au fost pe faza și au surprins…

- Avem imagini rare și de senzație cu Sorana Cirstea, asta dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o pe aceasta in ipostaze cu adevarat rare. Frumoasa tenismena și-a scos bijuteria pe patru roți la plimbare, iar paparazzii noștri…

- In plina zi, Cristina Cioran și Alex Dobrescu au petrecut timp de calitate impreuna. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor și i-au vazut pe aceștia pe strazile din București. Cei doi indragostiți sunt foarte fericiți impreuna, asta dupa ce s-au…

- Camelia Potec, o mamica model! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o chiar in timp ce a ieșit cu soțul și fiica ei la o sesiune de shopping intr-un centru comercial din Capitala. Campioana adora sa iși petreaca timpul alaturi de cele mai importante persoane…

- In anii 2000, Claudiu Patrașcu era unul dintre cei mai renumiți „crai de Dorobanți”. Au apus insa vremurile acelea in care barbatul invartea banii și domnișoarele pe degete. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe afacerist in fața unei spalatorii, in…

- Liviu Negoița are o avere impresionanta, dar merge cu o mașina ieftina și murdara. Ei bine, nu spunem doar noi asta, ci și imaginile surprinse de paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro. Iata cum l-au surprins paparazzii noștri pe fostul primar al Sectorului 3 din București!

- Raluka pune mancarea pe primul loc! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins-o pe artista in timp ce a ieșit intr-un centru comercial din Capitala pentru a lua pranzul. Avem dovada ca nimeni și nimic nu ii sta in cale fostei caștigatoare de la Asia Express…

- Iulian Miu reușește sa imbine utilul cu placutul chiar și atunci cand iese la cumparaturi. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, l-au surprins pe fostul fotbalist in timp ce a mers intr-un supermarket sa iși ia ceva de mancare, iar mai apoi s-a plimbat prin magazinele…