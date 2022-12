„Minune” de Crăciun! Au înflorit viorelele în curțile turdenilor! Fenomen rar intalnit in luna decembrie. Au inflorit viorelele in curțile turdenilor deși sunt flori specifice primaverii. In toiul iernii, vremea calda a favorizat inflorirea viorelelor. In județul Alba spre exemplu au fost postate imagini cu ghiocei infloriți. Temperaturile de afara sunt cu mult peste normalul termic al acestei perioade iar natura „lucreaza”. Deși poate [...] Articolul „Minune” de Craciun! Au inflorit viorelele in curțile turdenilor! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

