Minunății voit uitate? (P) Cand respectul si dragostea fata de meleagurile natale ne ofera prilejul sa mai… drumetim si prin propria tara realizam, in fine, ce minunatii avem in preajma, minunatii pe care le-am dat adesea prea usor pentru ale altora. Si inca avem multe necunoscute pe care parca nu vrem sa le descoperim si pune in valoare. Ba mai mult, si pe cele despre care ne place adesea sa spunem ca sunt parte din Gradina Domnului le neglijam lasandu-le in bezna si in gropi de gunoi. Isi rup unii pana si camesa de pe ei in lupta lor impotriva celor care nu fac nimic pentru protectia mediului, jefuiesc padurile, ingroapa… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

