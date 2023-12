Minori la volan pe străzile din Craiova Un minor de 16 ani a fost depistat de politisti, vineri seara, conducand un autoturism pe strada Maramures din Craiova. Pe langa faptul ca nu are permis, minorul avea si o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. In noaptea de sambata spre duminica, un minor de 12 ani, care conducea un autoturism pe strada Genistilor a provocat un accident de circulatie. Reprezentantii IPJ Dolj spun ca minorul de 16 ani depistat la volan avea o alcoolemie de 0,79 mg/l alcool pur in aerul expirat. „In seara zilei de 8 decembrie, ora 18.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova au depistat un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

