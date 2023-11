Stiri pe aceeasi tema

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum salbaticiunile inspecteaza peste tot, cel mai probabil in cautare de hrana. Animalele au coborat in mai multe localitați și au ajuns și la marginea orașului Targu Mureș unde a fost emis un mesaj de avertizare. In imagini se vede cum ursoaica…

- Luni, 23 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de catre o femeie de 39 de ani din Baia Mare, cu privire la faptul ca, din data de 19.10.2023, nu mai știe nimic de soțul sau, CIOBANU VASILE de 41 de ani, iar telefonul acestuia este inchis din aceeași zi. Semnalmente:…

- La data de 13 octombrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au fost sesizați de o femeie de 65 de ani din Baia Mare cu privire la faptul ca fiica sa, HERȚA IOANA MARIA, de 41 de ani, a plecat voluntar de la domiciliu in data de 12 octombrie a.c., jurul orei 14.00 și nu […] Source

- Politistii din Olt cauta o tanara de 18 ani, din Slatina, județul Olt, care a plecat voluntar de la domiciliul sau și nu a mai revenit. Ieri, in jurul orei 19:30, polițiștii din Slatina au fost sesizați de catre o femeie, din municipiu, ca Veronica Baboi, de 18 ani, a plecat voluntar, in cursul zilei…

- O tanara din Mehedinți este cautata de familie dupa ce a plecat dintr-un spital din Craiova, dar nu a mai ajuns acasa. Polițiști din cadrul Secției 2 Poliție Craiova au fost sesizați de un barbat din comuna Tamna, județul Mehedinți, cu privire la faptul ca, in ziua de 28 septembrie a.c., concubina sa,…

- Joi, 28 septembrie, polițiștii Secției 4 Leordina au fost sesizați prin plangere de catre o femeie de 44 de ani din Ruscova, cu privire la faptul ca, fiul ei minor, DROZD VASILE-MARIAN, in varsta de 17 ani, a plecat voluntar de la domiciliu la data de 27 septembrie a.c., și pana in prezent nu a […]…

- POLIȚIȘTII MUREȘENI ACȚIONEAZA IN TRAFIC, IN CADRUL PROIECTULUI ROADPOL SAFETY DAYS Polițiștii rutieri acționeaza zilnic, pe drumurile publice din județul Mureș, pentru siguranța tuturor participanților la trafic. In perioada 16 – 22 septembrie a.c., politistii rutieri si de ordine publica din cadrul…

- Poliția solicita suportul cetațenilor in vederea depistarii unei fete de 14 ani din Dubasari, anunța Noi.md Minora este originara din satul Oxentea și a parasit domiciliul pe 2 septembrie, in timpul nopții, iar pina la moment nu se cunoaște locul aflarii acesteia. Semnalmente - par blond de lungime…