Minoră dintr-un centru de plasament, agresată sexual de primarul unei localități din Teleorman Edilul a fost reținut și dus la audieri luni, 18 septembrie, dupa ce polițiștii au facut percheziții atat la domiciliul barbatului, cat și la sediul primariei, scrie HotNews.Secția 21 de Poliție din Capitala a fost sesizata pe 6 septembrie ca, pe data de 21 august, o fata in varsta de 17 ani dintr-un centru de plasament din Sectorul 6 ar fi fost agresata sexual de un barbat, a transmis Poliția Capitalei intr-un comunicat.Victima a povestit anchetatorilor ca primarul unei localitați din Teleorman a atins-o pe picior, a luat-o in brațe și a incercat sa o sarute fara ca ea sa iși dea acordul, noteaza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost injunghiat duminica in parcarea unui supermarket din București, in ruma unui scandal. Agresorul a fost prins la scurt timp de politisti, informeaza News.ro. ”La data de 17 septembrie 2023, in jurul orei 13.45, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 13 a fost…

- Un barbat a furat bani din cutia milei dintr-o biserica din Capitala. Hoțul a fost surprins de camerele de supraveghere. Un preot a sunat la 112, iar polițiștii l-au prins in scurt timp. „La data de 23 august 2023, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 25 a fost sesizata de…

- Din primele date, cainele a scapat dintr-o curte și a atacat o femeie. Este vorba de un metis care are stapan. “Cand polițiștii locali au ajuns la fața locului, acolo era deja un echipaj de la Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul MAI. Polițiștii locali au tranchilizat cainele, iar proprietarul…

- Politistii Sectiei 24 au salvat, luni, o femeie care era tinuta intr-un apartament din Sectorul 5 impotriva vointei sale si prezenta urme de violenta. „La data de 7 august, Sectia 24 Politie a fost sesizata, de catre o femeie, cu privire la faptul ca ar fi fost contactata de o prietena, prin intermediul…

- O femeie a fost sechestrata și batuta intr-un apartament din sectorul 5 al Capitalei, chiar de catre iubitul ei. Aceasta i-a cerut prietenei sale ajutorul printr-un mesaj. Femeia, aflata in pericol, a fost salvata de polițiști, dupa ce prietena sa a sunat la 112. „La data de 7 august 2023, politiștii…

- Polițiștii de la Secția 16 din București au reținut luni, 31 iulie, doi tineri, de 18 și 21 de ani, acuzați ca au furat 71 de tablete de la o școala din București, prejudiciul fiind de peste 100.000 de lei. Este vorba despre Scoala Gimnaziala George Bacovia, au declarat surse apropiate anchetei pentru…