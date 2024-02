Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si Satmarului a anunțat, miercuri, 14 februarie, ca Preasfintitul Iustin a dispus oprirea totala de la savarsirea oricaror lucrari sfinte a unui preot care a fost arestat preventiv pentru agresiune sexuala asupra unui minor. Judecatoria Satu Mare a informat ca preotul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit Episcopiei […] The post Minor de 17 ani, agresat sexual de un preot din Satu Mare, arestat preventiv appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .