Stiri pe aceeasi tema

- Crina Abrudan (45 de ani) și Gabi Popescu (49), component al Generației de Aur, sunt impreuna de 15 ani, iar in 2017 s-au casatorit civil. Cei doi formeaza un cuplu solid, insa, aparițiile lor impreuna in public sunt extrem de rare. Prezentatoarea TV iubește calatoriile, insa, recunoaște ca soțul ei…

- Deși este una dintre cele mai de succes cantarețe de muzica populara, puțini ii cunosc drama pe care o poarta cu ea in suflet. Fratele Marcelei Fota s-a stins din viața in urma cu 15 ani, iar pentru artista a fost un moment devastator. Afla din randurile de mai jos cum a incercat-o viața.

- Daria Kasatkina și Carlos Martinez au pus luna aceasta capat unei colaborari care a durat patru ani, iar antrenorul spaniol a dezvaluit acum de ce nu a mai continuat alaturi de jucatoarea aflata pe locul 8 in clasamentul WTA.

- Marcela a prezentat, marți, povestea ei de viața și masurile la care a apelat pentru a afla unde disparea soțul ei cu saptamanile. Dupa ce a pus detectivii pe urmele lui, femeia a aflat ca partenerul ei ducea o viața paralela cu amanta lui din Pașcani. Apoi, el a depus actele de divorț, dar Marcela…

- Lovitura pentru Laurențiu Reghecampf in ziua in care Anamaria Prodan s-a pozat cu noul iubit. Antrenorul nu e deloc bine vazut in Azerbaidjan, ba chiar i se aduc critici dure. I s-a spus ca ar trebui sa fie dus la un doctor și chiar ar avea nevoie și de o vizita la psiholog.

- Minodora este foarte atenta la detalii, motiv pentru care artista și-a impodobit toata casa de Ziua Indragostiților. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, celebra artista a și facut o declarație de dragoste pentru soțul ei, Liviu, in direct. Iata ce i-a transmis cantareața partenerului ei de…

- Dupa ce in luna ianuarie au aparut zvonuri ca Georgiana Lobonț și soțul ei, Rareș Ciciovan, divorțeaza, iar barbatul a și confirmat acest lucru, acum cei doi se pregatesc pentru un pas important, dupa impacare. Cantareața de muzica de petrecere vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro, de ceea ce…