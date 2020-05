Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne anunta intensificarea controalelor si suplimentarea efectivelor de ordine publica la nivelul intregii tari, in special in zonele si pe traseele care sunt, in mod traditional, aglomerate cu ocazia zilelelor de 1 si 2 MAi. Aproximativ 36 de mii de polițiști, jandarmi, pompieri,…

- Sub coordonarea Ministerului Afacerilor Interne, in perioada 17 20 aprilie 2020, peste 36.000 de politisti, jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si lucratori de la alte structuri ale MAI, precum si politisti locali si militari din cadrul MApN, vor actiona, zilnic, pentru a asigura respectarea…

- O luna de la confirmarea primului caz de COVID-19 in județ, numarul infectaților a ajuns la 70; cel puțin 16 sunt cadre medicale in Eveniment / on 15/04/2020 at 08:57 / Primul caz de infecție cu noul coronavirus, unul de import, a fost confirmat, la nivelul județului, cu o luna in urma, cand testele…

- Secretarul de stat din Interne, Bogdan Despescu, a declarat vineri la Antena 3 ca in orașul Țandarei (județul Ialomița) unde au venit mulți romani din strainatate și nu prea se respecta carantina, existand solicitari sa fie carantinat de urgența orașul, poliția și armata vor face ordine.„In…

- Forte si mijloace apartinand Ministerului Apararii Nationale au actionat, in ultimele 24 de ore, pentru instalarea a opt corturi destinate triajului epidemiologic in facilitati medicale civile si militare din tara situate in garnizoanele Bucuresti, Cluj-Napoca, Ramnicu Valcea, Roman, Sighisoara, Timisoara…

- Ministrul de Externa anunța masura in care Romania se preocupa de relațiile ei diplomatice. Bogdan Aurescu, a anunțat, intr-un interviu acordat MEDIAFAX, ca Romania are, in momentul de fața, 19 pozitii de ambasadori care nu sunt ocupate.Bogdan Aurescu a vorbit și despre procesul de aderare…

- Doi tineri, unul de 19 ani, si altul de 16 ani, au fost prinsi de jandarmi dupa ce au abandonat o masina furata in Bucuresti. ”Liderul” avea interdictie de a parasi judetul Dambovita.