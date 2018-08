Stiri pe aceeasi tema

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va lua masuri de fluidizare a traficului la statia de taxare de la Fetesti, daca va fi aglomeratie in minivacanta de Sfanta Maria.

- Avand in vedere ca in perioada imediat urmatoare, care cuprinte atat ziua de Sfanta Maria, cat și zilele de sfarșit ale saptamanii, in zona Agenției de Incasare Fetești se pot inregistra ambuteiaje din cauza numarului mare de vehicule, CNAIR SA ...

- "In conditiile in care, din cauza aglomeratiei, pe sensul Bucuresti - Constanta se creeaza ambuteiaje, CNAIR SA va schimba sensul de circulatie pe una dintre benzile reversibile, traficul urmand a se desfasura pe patru benzi in sensul Bucuresti - Constanta si pe doua benzi in sensul Constanta - Bucuresti.…

- Premierul Pavel Filip a trimis marti, 7 august, o scrisoare premierului Romaniei Viorica Dancila, in care mentioneaza problemele din punctele de trecere a frontierei. Pavel Filip solicita implicarea Guvernului de la Bucuresti pentru identificarea unor solutii, transmite IPN cu referire la un comunicat…

- Pe Autostrada Soarelui traficul este aglomerat pe sensul de mers catre Constanta, in timp ce pe celalalt sens traficul este moderat. Pe sensul catre litoral au avut loc mai multe tamponari din cauza nepastrarii distantei de siguranta intre autovehicule. Aglomerat este si la statia de taxare…

- Viteza de circulatie pe sectorul de autostrada A2 Bucuresti - Fundulea este restrictionata la 80 de kilometri/ora, dupa ce, marti, la km 20+000, Calea 2, sensul de mers Constanta - Bucuresti, a aparut o deformatie a placilor de beton din ciment ale sistemului rutier cauzata de temperatura ridicata,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera pe sensul catre litoral al autostrazii A2 Bucuresti ndash; Constanta se desfasoara in conditii de aglomeratie pe tronsonul kilometric 139 ndash; 144, din cauza valorilor mari de trafic si a faptului ca multi…

- Directorul general al CNAIR, Narcis Neaga a cerut infiintarea „de urgenta a unei celule de criza care sa monitorizeze permanent situatia de pe A2”, dupa ce miercuri s-au desprins doua placi de beton de pe Autostrada Soarelui, la km 22, anunta compania intr-un comunicat.