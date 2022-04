Stiri pe aceeasi tema

- Queisser Pharma Romania și Asociația Banca de bine au incheiat recent un parteneriat pentru a ajuta refugiații din Ucraina, in contextul razboiului din apropierea granițelor Romaniei. Un moment in care este nevoie de multa solidaritate și de unirea de forțe pentru a oferi tot ajutorul nostru unor suflete…

- Luna aprilie este luna in care toata creștinatatea, fie ortodoxa, fie catolica, sarbatorește Ziua de Paște. Conform legislației in vigoare, in aceasta perioada vom avea parte de zile libere. Vom avea parte de o mini-vcanța, de cel puțin patru zile, dar vor fi recuperate ulterior. Avand in vedere ca…

- Valerie Cioloș–Villemin, mindfulness trainer, a povestit ca tot timpul a trait cu o senzație acuta ca razboiul este la timpul prezent, de fapt: „M-am nascut in Lorraine care este o regiune care a fost marcata de doua razboaie mondiale, unde multe tragedii s-au petrecut”, spune ea. „Strabunica mea a…

- Aglomerație mare la Serviciile de Pașapoarte din București, unde primele date disponibile pentru programari sunt undeva spre 24-25 martie cu puțin noroc. Solicitarile sunt mai numeroase și in țara, insa, sunt și județe unde programarile se pot face de pe o zi pe alta. Inghesuiala de la pașapoarte este…

- Un bursuc și-a facut apariția, la inceputul saptamanii, pe strada Fizicienilor din sectorul 3 al Capitalei. Animalul a fost prins de specialiștii Fundației Visul Luanei. Animalul fugea speriat printre mașini și blocuri și a fost tranchilizat și prins. Bursucul va mai sta cateva zile la sediul fundației…

- In 2022, craiovenii pot zbura spre mai multe destinații din Grecia, Turcia și Egipt . Pachetele sunt avantajoase, iar confortul calatoriei, mult mai ridicat. Turiștii nu trebuie sa se mai preocupe de drumul catre alte aeroporturi sau de calatorii lungi și obositoare cu autoturismul. Adaptarea la noua…

- Dupa o saptamana plina de excesele Sarbatorilor, rușii incep sa se relaxeze și altfel, in mod tradițional. De exemplu, prin intermediul saunei – iar cea ruseasca, veritabila, mai poate fi intalnita doar la țara. Sauna ruseasca veritabila o mai intalnești doar la țara. Este o construcție separata de…

- Actrita, comedianta si prezentatoarea americana Whoopi Goldberg a fost testata pozitiv la COVID-19 si prezinta simptome usoare. “Whoopi, din pacate, a fost testata pozitiv in perioada de vacanta si se va intoarce, probabil, saptamana viitoare”, a declarat Joy Behar, colegul de platou cu Whoopi la emisiunea…