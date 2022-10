Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, afirma ca prin finalizarea interconectorului Grecia – Bulgaria se asigura diversificarea surselor si a rutelor de aprovizionare si este intarita securitatea energetica. “Finalizarea interconectorului Grecia – Bulgaria este un pas foarte important pentru designul pietei…

- Ciuca-vizita la Sofia pt lansarea interconectorului de gaze Grecia-Bulgaria Nicolae-Ionel Ciuca. Foto: Arhiva. Mâine va fi inaugurat interconectorul de gaze Bulgaria - Grecia, care va permite importurile de gaze din Azerbaidjan, o sursa alternativa de aprovizionare.…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca va efectua maine o vizita in Bulgaria pentru a participa la evenimentul de lansare a exploatarii comerciale a Interconectorului Grecia-Bulgaria, cu acest prilej urmand sa aiba intrevederi cu presedintele Republicii Bulgare, Rumen Radev si premierul bulgar interimar Galab…

- ”Inaugurarea Interconectorului Grecia-Bulgaria este un moment pe care il asteptam cu mult interes si speranta si care va deschide o etapa importanta in eforturile pe care le facem impreuna la nivel european pentru a ne asigura necesarul in plan energetic reducand, in acelasi timp, dependenta de gazul…

- Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei din Grecia a decis in urma cu cateva zile inregistrarea societații "SOCIETATEA NAȚIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ S.A." in Registrul utilizatorilor Sistemului Elen de Gaze Naturale (ESFA), in calitatea sa de terța parte. Fii la curent cu cele…

- Ion Sterian, directorul companiei Transgaz, operatorul sistemului de transport din Romania, spune, intr-un interviu pentru Europa Libera, ca Romania este gata sa ajute Republica Moldova in caz ca are nevoie de gaze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Romgaz S.A a finalizat achiziția și tranzacția acțiunilor ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited cu privire la proiectul Neptun Deep. S.N.G.N Romgaz S.A anunța finalizarea tranzacției de achiziție și transferul tuturor acțiunilor emise de (reprezentand 100% din capitalul social al) ExxonMobil…

- „Finalizarea cu succes a achizitiei de catre Romgaz a participatiei Exxon in proiectul Neptun Deep din Marea Neagra este un pas important in obtinerea independentei energetice a Romaniei, intr-un moment dificil nu doar pentru tara noastra, ci pentru intreaga Europa. In conditiile in care statul roman…