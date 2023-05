Stiri pe aceeasi tema

- In timpul unei vizite in zona de frontiera cu Ucraina, unde s-a intalnit joi cu refugiati ucraineni veniti in Ungaria, David Pressman si-a manifestat „ingrijorarea” fata de „aprofundarea legaturilor intre Ungaria si Rusia intr-un moment in care, dimpotriva, ele trebuie limitate” .

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, i-a reprosat vineri ambasadorului SUA la Budapesta, David Pressman, ca desfasoara o „propaganda de razboi” si incearca sa impinga Ungaria in razboiul din Ucraina, desi aceasta face parte dintr-o „majoritate globala pro-pace”, relateaza agentia MTI, citata…

- Budapesta gazduieste pentru al doilea an consecutiv Conferinta de actiune politica conservatoare (CPAC), la care participa in principal conservatori americani si europeni. Premierul ungar Viktor Orban a cerut cu aceasta ocazie revenirea lui Donald Trump la Casa Alba si a denuntat "virusul woke-ismului"…

- David Pressman, ambasadorul SUA la Budapesta, a convocat pentru miercuri o conferinta de presa al carei subiect nu se cunoaste inca, dar potrivit portalului de stiri Vilaggazdasag ar putea intra in discutie o posibila revocare a scutirii de vize pentru maghiarii care vor sa calatoreasca in SUA, relateaza…

- Premierul Ungariei Viktor Orban a promovat legaturi bune cu Moscova in ultimul deceniu si a evitat criticile personale la adresa presedintelui Vladimir Putin, in ciuda condamnarii atacului Rusiei asupra Ucrainei. Dupa discutii cu viceprim-ministrul rus Alexander Novak la Moscova, ministrul maghiar de…

- Autoritatile de la Budapesta au decis distrugerea a 29 de tone de porumb importat din Ucraina. De ce? Pentru ca l-au testat si au descoperit in el toxine și OMG-uri. Ministrul ungar al agriculturii a ordonat in februarie controale stricte ale calitații și siguranței lanțului alimentar pentru cerealele…

- Ministrul slovac de Externe Rastislav Kacer susține ca nu-și va cere scuze fiindca a afirmat ca Ungaria ar putea avea pretenții teritoriale asupra unei regiuni din sudul Slovaciei in cazul in care Rusia ar ieși victorioasa din razboiul pe care l-a declanșat in Ucraina, relateaza Euractiv.

- Ambasadorul Slovaciei la Budapesta a fost convocat dupa ce ministrul de Externe slovac a susținut intr-o emisiune televizata ca in cazul unei victorii obținute de Putin in razboiul cu Ucraina, Ungaria ar fi ridicat deja pretenții teritoriale asupra Slovaciei.