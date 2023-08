Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un recent anunț facut de la Budapesta, Guvernul a dezvaluit planurile pentru a construi o autostrada ce va conecta, cu sprijinul Guvernului Romaniei, orașul Nyiregyhaza (situat la frontiera cu Romania) cu Satu Mare pana la sfarșitul anului 2026. Firma responsabila de acest proiect a reușit sa inițieze…

- Marele plan de infrastructura pentru unirea Ardealului de UngariaRomania și Ungaria iși unesc forțele pentru a construi autostrazi care sa lege cele doua țari.Conform planurilor guvernamentale, anunțate recent de la Budapesta, pana la sfarșitul anului 2026, cu ajutorul cooperarii cu Guvernul Romaniei,…

- Seful diplomatiei ungare a relatat ca s-a ajuns la un acord cu compania de automobile cu privire la o noua investitie, care va contribui la mentinerea cresterii economice a Ungariei in viitor, in plus, intr-un mod prietenos cu mediul, reducandu-se si emisiile nocive. “Suzuki realizeaza in unitatea sa…

- Vești bune și pentru maramureșeni. Ungaria a demarat lucrarile de prelungire a drumului expres spre Satu Mare, lucrarea fiind estimata a se finaliza la finele anului 2026. „O veste buna pentru Satu Mare! A inceput construcția autostrazii M49 spre SatuMare”, anunța satmarenii. Potrivit presei din Ungaria,…

- Ungaria l-a primit miercuri pe ministrul rus al Sanatatii, intr-o vizita rara a unui membru al cabinetului rus intr-un stat membru al UE si NATO, Budapesta afirmand ca doreste sa mentina deschise canalele de comunicare cu Moscova, relateaza Reuters.

- Compania chineza Huayou Cobalt va efectua in Ungaria o investitie uriasa, in valoare de 520 de miliarde de forinti (1,4 miliarde de euro), si va crea 900 de noi locuri de munca prin construirea in localitatea Acs a primei sale fabrici europene, in care va produce catozi pentru baterii electrice, a anuntat…

- "Cred ca este important ca bancile sa se concentreze in continuare pe reducerea suplimentara a expunerii lor si, ideal, sa iasa de pe piata de indata ce pot", a declarat Enria la o conferinta, , transmite Reuters, citata de Agerpres."Facem presiuni puternice asupra bancilor sa ia decizii deoarece exista…

- Firmele lui Dorinel Umbrarescu au depașit pragul de un miliard de euro cifra de afaceri in anul 2022. Profitul s-a ridicat la aproape 300 de milioane de lei, intr-un an in care constructorul bacauan a fost desemnat caștigator pe 9 din cele 13 loturi ale Autostrazii Moldova (plus un al zecelea lot caștigat…