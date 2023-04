Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE: Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor anunta, joi, ca a lansat apelul de proiecte pentru Subinvestitia I.2.A. Acordarea de sprijin de stat pentru dezvoltarea de capacitati moderne de producere a materialului forestier de reproducere. Schema de ajutor vizeaza cel putin una din urmatoarele…

- Ministerul Mediului a lansat, joi, apelul de proiecte pentru pepiniere mari, ajutorul oferit detinatorilor publici sau privati de padure putand ajunge la 2 milioane de euro. „Pentru a creste suprafata impadurita, avem nevoie si de puieti, de capacitati de producere a semintelor si a puietilor forestieri”,…

- Pana la finalul anului, Romania va avea o strategie nationala de prevenire si combatere a desertificarii si degradarii terenurilor, suprafata care se ridica la o jumatate de milion de hectare, susține secretarul de stat in Ministerul Mediului. Sorin Banciu. Pentru refacerea acestor terenuri, in afara…

- 16 martie 2023, zi mohorata la Iasi. In sala de conferinte a Camerei de Comert si Industrie din capitala Regiunii de Dezvoltare Nord-Est, cateva zeci de antreprenori asteapta sosirea Ministrului Economiei, Florin Spataru. "Nu a trecut inca sfertul academic", se aude din sala, din directia organizatorilor,…

- Astazi, la sediul Consiliului Județean Dambovița, a demarat campania de promovare a programului național de impaduriri. Alaturi de prefectul județului Dambovița, Claudia Gilia, și secretarul de stat in Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor, Porzsolt Levente, președintele Consiliului Județean Dambovița,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat si cu alt prilej ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii.Tanczos Barna este ferm pe pozitie si acuza Ucraina ca nu…

- Ministerul Mediului arata, intr-un comunicat de presa, ca Executivul a aprobat, in sedinta de Guvern de miercuri, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 al Administratiei Nationale ”Apele Romane” (ANAR). Astfel, in acest an, bugetul de venituri al ANAR este de 1,9 miliarde de lei, mai mare…