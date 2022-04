Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Constantin Daniel Cadariu, afirma ca brandul de tara - frunza - este in continuare in vigoare, insa "nu este folosit aproape deloc". Brandul stabilit pe vremea cand Elena Udrea era ministru al Turismului a costat 30 de milioane de euro. "Este in vigoare. S-au cheltuit acum 10-12…

- La sediul Ministerului Antreprenoriatului si Turismului au avut loc marti, 12 aprilie a.c., doua sedinte de lucru, prima cu reprezentantii din turism, urmatoarea cu cei ai mediului de afaceri romanesc. Discutiile au fost prezidate de ministrul antreprenoriatului si turismului, Constantin Daniel Cadariu,…

- Ministerul Antreprenoriatului si Turismului (MAT) informeaza ca cea de-a treia editie a programului Start-Up Nation va fi lansata cel mai devreme la sfarsitul acestei luni si cel tarziu in prima jumatate a lunii mai, potrivit unui comunicat al instituției. La sediul Ministerului Antreprenoriatului…

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) se afla in curs de implementare a reformei privind operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD). Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin-Daniel Cadariu, a spus ca acesta este un deziderat al industriei ...

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (M.A.T.) se afla in curs de implementare a reformei privind operaționalizarea Organizațiilor de Management al Destinațiilor (OMD), un deziderat al industriei turismului de mai bine de un deceniu. Reforma face parte inclusiv din Componenta 11 Turism și Cultura din…

- Constantin-Daniel Cadariu: „Organizațiile de Management al Destinațiilor sunt șansa turismului romanesc de a evolua” PNL Alba continua seria intalnirilor la care sunt chemați sa participe reprezentanți ai ministerelor, ai autoritaților de implementare, dar și alți decidenți din spectrul guvernamental,…

- Primaria Cluj-Napoca și Universitatea Babeș-Bolyai, impreuna cu Ordinul Arhitecților din Romania, alaturi de Filiala Transilvania a OAR anunța oficial lansarea Concursului Internațional de Soluții "Science Campus Cluj - Napoca".