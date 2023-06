Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Radu Oprea, a declarat ca este nevoie de o discutie onesta despre ce trebuie facut pentru a avea o calitate mai buna a serviciilor turistice in Romania si niste preturi decente si a mentionat ca Guvernul nu poate realiza ceea ce trebuie sa faca operatorii din turism.Radu Oprea…

- PNL și PSD au anunțat in aceasta seara lista miniștrilor propuși in Cabinetul condus de Marcel Ciolacu. Din aceasta componența lipsește UDMR, care nu are niciun portofoliu, intrucat, conform lui Kelemen Hunor, nu a reușit sa ajunga la un consens in negocierile cu PNL. Iata care sunt miniștrii propuși…

- Autoritațile locale au anunțat ca un urs a fost vazut, luni seara, in zona Parcului din orașul Bușteni.A fost emis un mesaj Ro-Alert de avertizare a populatiei.„Evitati zona! Ramaneti in locuinte! Pastrati distanta fata de animal si nu incercati sa-l hraniti sau sa va fotografiati cu acesta!”, a transmis…

- N. D. Turiștii au ales ca destinație, pentru minivacanța de Rusalii, stațiunile de pe Valea Prahovei, confirmarea venind de la reprezentanții Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova. ”Anul acesta, Rusaliile vin in continuarea Zilei Copilului, astfel ca romanii vor avea…

- • Zeci de persoane și-au gasit și de lucru in judet N.D. LDe mai bine de un an, de cand Rusia a invadat Ucraina, pe data de 24 februarie 2022, sute de refugiații ucraineni care au fost nevoiți sa fuga din calea razboiului, lasand in urma țara natala și propriile locuințe, și-au gasit o noua casa in…

- Autoritatile din judetul Prahova au emis, in ultimele sapte zile, noua mesaje Ro-Alert prin care avertizeaza populatia cu privire la prezenta ursilor in localitati. Vizate sunt patru orase, dintre care trei cunoscute ca zone turistice, potrivit news.ro.Conform statisticilor, noua mesaje Ro-Alert au…

- N. Dumitrescu Potrivit unui comunicat de presa al Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova, transmis ieri, in weekendul prelungit al minivacanței de 1 Mai, la Sinaia, gradul de ocupare a locurilor de cazare a fost de 85%, fiind locuri disponibile și pentru turiștii intarziați,…

- N. Dumitrescu Conform tradiției, și in acest an, de Paște, stațiunile de pe Valea Prahovei s-au regasit printre preferințele turiștilor. Confirmarea a venit de la Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului (APDT) Prahova care mentioneaza, intr-un comunicat de presa transmis ieri, ca stațiunile…