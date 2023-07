Stiri pe aceeasi tema

- Un numar impresionant de oameni au participat in primele doua zile la Flight Festival- District 23, pe Aerodormul Cioca din Timișoara. Pentru ziua de sambata, 17 iunie 2023, organizatorii au anunțat peste 30.000 de brațari vandute.

- Zeci de mii de oameni au fost, vineri, pe Aeroportul Cioca, in prima seara a celui mai mare festival din vestul Romaniei, District 23. De fapt, anul acesta, in premiera, conceptul District 23 unește trei festivaluri in aceeași perioada și aceeași locație. Flight Festival, Vest Vest și Magnetic Festival,…

- Peste 20.000 de participanți au fost inregistrați in prima zi a festivalului FLIGHT festival – District 23, care a inceput vineri, 17 iunie, la Aerodromul Cioca din Timișoara. Unul din cei mai așteptați artiști care a urcat pe scena Flight Festival a fost britanicul Tom Odell,care a susținut un spectacol…

- Retailerul suedez IKEA a deschis, joi, la Dumbravița, in apropiere de Timișoara, primul magazin al rețelei din partea de vest a Romaniei și al treilea din țara. Investiția s-a ridicat la 60 milioane euro și a creat circa 300 de locuri de munca. Acesta va fi cel mai sustenabil magazin IKEA din Europa…

- In urma cu cateva minute, adica marți seara in jurul orei 20:30, in vestul țarii, intre Arad și Timișoara, s-a inregistrat un cutremur puternic. Primele estimari indica o magnitudine de cinci grade. Cutremurul s-a simțit la Timișoara la Arad și in multe localitați din cele doua județe Informare de presa…

- „In ziua de 22.05.2023, 22:55:26 (ora Romaniei), s-a produs in CRISANA, ARAD un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.3, la adancimea de 10 km.Cutremurul s-a produs la 22km SE de Arad, 46km NE de Timisoara, 75km SE de Bekescsaba, 91km N de Resita”, anunța INFP.

- In urma ploilor torențiale in jur de 60 de gospodarii și mai bine de 100 de gradini și terenuri agricole au fost inundate.Oamenii sunt disperați și spun ca in localitatea Fizeș, din județul Caraș Severin, sunt inundații tot mai des.Și Drumul Național 58B care leaga Reșița de Timișoara a fost acoperit…

- Asociația Documentor a lansat la Timișoara o campanie de promovare pentru inființarea unui centru regional de film. Proiectul include și un atelier de animație, in care tineri din Norvegia și Romania vor lucra impreuna pentru a crea un scurtmetraj de animație. Scopul acestor proiecte este de a dezvolta…