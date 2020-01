Necesarul de investitii in infrastructura feroviara si rutiera din Romania este de aproximativ 40 miliarde de euro in urmatorii 10 ani, iar tara noastra va trebui sa se imprumute la partenerii externi pentru realizarea acestor obiective, a declarat, marti, ministrul Transporturilor, Lucian Bode. "Pe o analiza pe care noi am facut-o si am vazut-o si eu, in urmatorii 10 ani nevoia de investitii in Romania in infrastructura rutiera si feroviara depaseste 36 de miliarde de euro. Noi trebuie sa ne asezam la masa toti si sa spunem: acesta este planul, isi permite Romania? Pentru ca din fonduri europene…