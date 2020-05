Marile proiecte de investitii in infrastructura au fost accelerate, iar in acest moment sunt 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri nationale, a declarat, marti seara, ministrul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, Lucian Bode. "Nu numai ca santierele nu s-au oprit, dar au fost accelerate marile proiecte de investitii in infrastructura. In acest moment, avem 164 de kilometri de santiere deschise pentru autostrazi si drumuri expres. Dintre acestea, aproape 70 km au fost santiere deschise in primele patru luni. In perioada de criza am reusit sa intram cu…