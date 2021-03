Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a vorbit, miercuri, la finalul ședinței de Guvern, despre Pachetul Oltenia de mari proiecte de infrastructura. In total este vorba despre șase proiecte care vizeaza infrastructura rutiera și despre doua proiecte de pe calea ferata, potrivit Mediafax.

- Premierul Florin Cițu a ajuns la Palatul Victoria pe jos, in „Vinerea Verde”, campania lansata de ministerul Mediului pentru a incuraja angajații din instituțiile publice sa foloseasca transportul alternativ. De asemenea, mai multi ministri s-au alaturat campaniei si au lasat masinile in parcare. Premierul…

- Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, sustine ca organigrama societatii Metrorex este aglomerata, "pare foarte impanata cu pozitii foarte bine platite fata de piata", iar consilierii directorului castiga mai mult decat consilierii unui ministru. "Daca organigrama…

- Precizarea a fost facuta in legatura cu memorandumul discutat in Guvern care limiteaza participarea la licitații a unor firme care sunt din afara UE sau cu care Romania nu are acorduri comerciale. ”E momentul sa facem o alegere strategica. Alegerea strategica a Romaniei in ultimul an a fost destul de…

- Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a declarat vineri, la B1 TV, ca reuniunea de azi a Comitetului Municipal pentru Situații de Urgența prin care s-a decis relaxarea restricțiilor in București incepand de luni a fost una pur formala, caci exista o Hotarare de Guvern care precizeaza clar ce…

- Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din Romania apreciaza ca apariția unei OUG care sa permita șoferilor sa iși deconteze daunele la firmele de asigurari unde au incheiat polița RCA poate trata anumite deficiente cu care se confrunta piata in acest moment. Biroul Asiguratorilor de Autovehicule…

- Ministerul Finantelor se afla în procedura de consultare cu toate ministerele, iar tinta este ca la sfârsitul lunii sa fie definitivat bugetul de stat, a declarat, joi, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, într-o conferinta de specialitate, scrie Agerpres. "Suntem în…

- Noul ministrul al Transporturilor, Catalin Drula, vrea ca autostrazile care vor fi construite in Romania sa aiba mai mult spațiu intre banda de circulație și parapetul median. Ordinul de ministrul care modifica normele tehnice privind proiectarea drumurilor a fost semnat miercuri, anunța Drula.