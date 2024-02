Stiri pe aceeasi tema

- Codul Muncii 2024 vine cu schimbari importante pentru angajații romani privind pauzele acordate la locul de munca. Nu va mai fi nevoie sa muncești neaparat opt ore pentru a primi pauza. In general, angajații au dreptul la pauza de relaxare sau de masa cel puțin o data in timpul programului. In majoritatea…

- Astazi a avut loc ceremonia oficiala de predare-primire a comenzii Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Avram Iancu” al județului Clu, Gabriel Drinda preluand funcția de la Ion Moldovan. Dupa o activitate de peste 31 de ani in arma pompierilor, general de brigada Ion Moldovan a trecut in rezerva…

- In urma comunicatului Administrației Naționale de Meteorologie, de COD GALBEN pentru județul Buzau, avertizare meteo ce vizeaza ninsori la munte, precipitații mixte in zonele joase de relief și intensificari ale vantului, ce implica condiții pentru depunerea unui strat de zapada, Inspectoratul de Poliție…

- A fost publicata in Monitorul Oficial OUG care aduce schimbari importante in domeniul cheltuielilor publice. Angajații la stat, peste 1,3 milioane conform estimarilor, sunt principalii vizați. Astfel, reorganizarea institutiilor publice a fost amanata pana la data de 30 iunie 2026, textul actului normativ…

- Revolta unui patron: 'Cand angajații iși dau demisia, 1 din 10 ințeleg ce e ala un preaviz!'Mulți patroni reclama lipsa seriozitații angajaților, in special a celor tineri. Problema a fost discutata pe grupul de Facebook Grupul Antreprenorilor din Romania.Patron: „Buna ziua. Am nevoie de cateva sfaturi.…

- In cazul in care drepturile tale ca salariat nu sunt respectate de catre angajator, legislația in vigoare prevede ca iți poți da demisia in orice moment cu, dar mai ales fara preaviz. Acest tip de demisie este diferit de cel clasic prin care un angajat trebuie sa stea intr-o perioada de preaviz, pana…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova cere „demisia imediata a ministrului Infrastructurii, precum și a șefului Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, Alexandru Oprea”, ca urmare a tragediilor, provocate de intemperiile care au lovit țara. „Au decedat persoane, altele au degerat,…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Vrancea: Un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Focșani a intervenit cu o autospeciala 4×4 și 1 UTV (șenilata), in comuna Tataranu, pentru transportul de la domiciliu la ambulanța SAJ, al unui barbat (27 ani) ce prezenta stare de rau. Inspectoratul…